Elisabeth Görnitz wird in der Neuburger Christuskirche zur Pfarrerin ernannt

Plus Die evangelische Kirche ernennt Elisabeth Görnitz feierlich zur Pfarrerin. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will eine einheitliche Kirche ohne Zölibat.

Die evangelische Christuskirche hat eine neue Pfarrerin: Elisabeth Görnitz ist am Sonntag feierlich ernannt worden. Regionalbischof Klaus Stiegler und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begleiteten die festliche „Ordination“ der 30-Jährigen.

„Ich bin überhaupt nicht nervös.“ Elisabeth Görnitz war ganz sicher beim Einzug, souverän bei ihrer Ansprache und beim Austeilen des Abendmahles, erstmals als Pfarrerin. Natürlich waren die Eltern Judith und Sebastian Görnitz aus München-Pasing angereist. Beide sind studierte Theologen, „aber die Elisabeth hat sich immer frei und selbstständig entschieden“. Ihr Abitur machte sie auf einer internationalen Schule in Hongkong.