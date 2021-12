Elmar Gernert ist tot: Neuburger Verschönerungsverein trauert um Ehrenmitglied

Elmar Gernert ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Neuburger Verschönerungsverein trauert um sein Ehrenmitglied.

Der Neuburger Verschönerungsverein trauert um sein Ehrenmitglied Elmar Gernert. Der Neffe von Scherenschnittkünstlerin Josefine Meidinger (1899-1971) ist in Nürnberg im Alter von 93 Jahren gestorben, wie Vereinschef Axel Kalkowski mitteilt. Kalkowski hat in den vergangenen Jahren den Kontakt mit Elmar Gernert gehalten, der den Neuburger Verein als Mäzen unterstützt hatte. Das oft diskutierte Scherenschnittmuseum mit Werken von Josy Meidinger in Neuburg ist leider nicht zustande gekommen.