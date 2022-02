Neuburg

vor 28 Min.

Emmet Cohen Trio bringt den Birdland-Jazzclub in Neuburg zum Kochen

Plus Das Emmet Cohen Trio bringt den Birdland-Club in Neuburg zum Kochen. Mit Fingerfertigkeit, Spielwitz und Charme zieht es die Zuschauer in seinen Bann.

Von Peter Abspacher

Es gab zwei bezeichnende Szenen an diesem Abend im Birdland Jazzclub: Das Emmet Cohen Trio wurde beim Einzug zum zweiten Set von einem Spalier applaudierender Zuhörer fast auf die Bühne hinaufgetragen, ähnlich dem Einzug von Pop- oder Politmatadoren in eine Arena. Und als erste Zugabe war – auch für Jazzclub-Impressario Manfred Rehm überraschend – ein verrückt-fetziges Klavier-Duo zu zwei, drei und vier Händen zu hören, das mit immer neuen Einfällen das Publikum in strahlendes Staunen versetzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .