Emmi Feiner verrät das Rezept der besten Husarenkrapferl

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen in Neuburg sind legendär. Zum Advent verraten die ehrenamtlichen Bäckerinnen ihre besten Rezepte, die einfach nachzubacken sind.

Emmi Feiner könnte wohl keinen passenderen Nachnamen tragen. Denn sie mag es gerne fein. Feines Weihnachtsgebäck stellt sie seit 17 Jahren für die Fleißigen Bienen in Neuburg her, aber auch filigrane Bastelarbeiten sind genau ihr Ding. Und mit ihren 82 Jahren kennt sie die Tricks und Handgriffe einer erfahrenen Hausfrau - auch, wenn sie das Rezept der leckeren Husarenkrapferl backt.

Das Rezept wird seit Beginn der karitativen Bäckerei der Fleißigen Bienen verwendet. "Es schmeckt sehr lecker und ist nicht so ein Geboppel", sagt Emmi Feiner. Wie viele der Husarenkrapferl sie in ihrem Leben schon gebacken hat - sie kann es nicht zählen. Sie weiß nur, dass sie stets eine Hälfte mit roter und eine Hälfte mit gelber Marmelade befüllt. "Das sieht schöner aus und macht mehr her." Wichtig auch: Erst den Puderzucker, dann die Marmelde. Und nur, wenn die heiß gemacht wird, glänzt es schön.

50 Jahre hat die in Ballersdorf geborene Feiner im legendären Café Huber in Neuburg gearbeitet, das Kulinarische begleitete sie sozusagen auch schon durchs Berufsleben. Privat zaubert sie bis heute Torten für die Verwandtschaft. Und sie strickt - mit viel Geduld und Sorgfalt fertig sie Socken in allen Größen, Babymützen oder auch kleine Püppchen. Emmi Feiner bastelt aber auch sehr gerne kleine Wichtel, Christkinderl oder andere hübsche Anhänger für den Weihnachtsbaum. All das verkauft sie gemeinsam mit den anderen Frauen am Stand der Fleißigen Bienen zugunsten der Kartei der Not.

Das ist Rezept der Husarenkrapferl der Fleißigen Bienen

Zutaten

300 Gramm Mehl

200 Gramm Butter

1 Päckchen Vanillezucker

100 Gramm Zucker

100 Gramm gemahlene Haselnüsse

2 Eigelb

1 Prise Salz

½ Tasse Puderzucker

Marmelade

Bourbon-Vanille nach Geschmack

Zubereitung

Aus Mehl, Butter, Zucker, Vanillezucker, Nüssen, Eigelb und Salz einen geschmeidigen Mürbeteig herstellen und diesen in Folie gewickelt etwa zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Aus dem Teig eine lange Rolle formen, gleichmäßige etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben davon abschneiden, diese zu Kugeln formen und in jede Kugel mit dem Kochlöffelstiel eine kleine Vertiefung drücken. Die Krapferl auf ein Backblech legen und bei 200 Grad auf mittlerer Schiene 12 bis 15 Minuten backen.

Die Krapferl auf einem Kuchengitter erkalten lassen, dann mit dem Puderzucker bestäuben. Die Marmelade erhitzen, glattrühren und die Vertiefung der Plätzchen damit füllen. Die Marmelade gut trocknen lassen, ehe man sie in die Dose schichtet.

Info: Wer nicht selbst backen mag, kann die Nussecken am Benefizstand der Fleißigen Bienen kaufen. Der steht am zweiten und dritten Advent im Schlosshof. Der Erlös geht zu Gunsten der Kartei der Not.