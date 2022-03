Neuburg/Przemysl

vor 51 Min.

Emotionale Reise: Das erlebt der Neuburger Hilfskonvoi an der ukrainischen Grenze

Der Hilfskonvoi aus Neuburg ist am Donnerstag an der ukrainischen Grenze angekommen. Auf dem Hof eines Transportunternehmens haben die Helferinnen und Helfer tausende Kisten mit Hilfsgütern ausgeladen. Am Freitag sollen sie in ukrainische Lastwagen verladen werden.

Plus Die 38 Fahrzeuge, die am Mittwoch in Neuburg aufgebrochen sind, erreichen nach vielen Stunden die ukrainische Grenze. Vor Ort werden die Helfer mit emotionalen Schicksalen konfrontiert.

Von Andreas Zidar

Wie oft er am Donnerstag an sein Telefon ging? Wolfgang Gensberger will nicht untertreiben. „200 Mal, mindestens.“ Nach stressigen Tagen hatte der Neuburger Unternehmer am Mittwochnachmittag seinen Hilfskonvoi in Richtung ukrainische Grenze geschickt. Die Arbeit und der Organisationsaufwand waren damit nicht vorbei, im Gegenteil. Die Reise in die Krisenregion ist beschwerlich, und auch vor Ort müssen die Helferinnen und Helfer erkennen: Organisation in Zeiten eines Kriegs ist herausfordernd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen