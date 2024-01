Neuburg

Ende einer Ära: Der letzte Tag der Waschstraße

Ein letztes Mal das Auto waschen: Nach 50 Jahren hat die Waschanlage Haag in Neuburg am Freitag geschlossen.

Nach 50 Jahren hat die älteste Waschstraße in Neuburg am Freitag geschlossen. Viele Autofahrer wollten an diesem Tag noch Abschied nehmen.

Allen fiel es schwer, den Autofahrerinnen und Autofahrern ebenso wie Walter Haag, seinem Enkel, der unbedingt dabei sein wollte, sowie den Angestellten. Doch am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr war endgültig Schluss. Die älteste Waschstraße Neuburgs stellt nach über 50 Jahren ihren Betrieb ein. Am letzten Tag schauten viele Stammkunden bei der Waschstraße Haag in Neuburg vorbei Am letzten Tag war noch einmal eine Menge los, Stammkunden schauten vorbei, um sich beim Chef der „besten Waschstraße weit und breit“ – so der einhellige Tenor –, der vielen im Laufe von Jahrzehnten zu einem Vertrauten geworden war, für die jahrzehntelange liebevolle Pflege ihres Pkws zu bedanken. Einige wie Neuburgs Ehrenbürger Hans-Günter Huniar (rechts) waren am Freitag gekommen, um sich bei den Betreibern Walter Haag (links) und seiner Frau Gisela zu bedanken. Foto: Reinhard Köchl Einige wie Neuburgs Ehrenbürger Hans-Günter Huniar hatten sogar einen edlen Tropfen mitgebracht. Walter Haag und seine Frau Gisela zeigten sich überwältig von der großen Resonanz nach der Bekanntgabe der Schließung der seit 1973 bestehenden Waschstraße in unserer Zeitung, auch wenn der Abschiedsschmerz erst in den nächsten Tag einsetzen wird. Lesen Sie dazu auch Neuburg Plus Nach über 50 Jahren: Die älteste Waschstraße in Neuburg schließt

