Ende einer unendlichen Geschichte: Weg am Arcofelsen ist wieder frei

Mehr als vier Jahre lang war der Weg entlang des Arcofelsen gesperrt – bis zu diesem Dienstag. Die Verantwortlichen blicken zurück auf einen teuren Kraftakt.

Er habe nicht mehr daran geglaubt, dass dieser Tag kommt. Doch an diesem Dienstag konnte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Weg entlang des Arcofelsen ganz offiziell wieder freigeben - und somit einer "schier unendlichen Geschichte" ein Ende bereiten.