17:10 Uhr

Ende gut, alles gut? Der Neuburgs Haushalt fällt positiver aus als erwartet

Plus Lange wird um den Neuburger Haushalt gerungen. Jetzt fällt das Zahlenwerk positiver aus, als erwartet. Dennoch ist der Blick in die Zukunft sorgenvoll.

Von Anna Hecker

Die Wolken über der Stadt Neuburg schienen dunkelschwarz. Blickte man noch vor wenigen Monaten auf den Haushalt 2024, schienen düstere Zeiten bevorzustehen. Das Geld wird immer knapper, die Kosten schnellen in die Höhe. Ein umfangreicher Sparplan sollte her. In einer Klausurtagung einigten sich die Stadträte auf Maßnahmen, um an einigen Stellen weniger Geld auszugeben. Vor allem der Verkehr, der Tourismus und die Kultur waren betroffen. Bei der finalen Abstimmung zum Haushalt 2024 in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag war die Erleichterung bei einigen Gremiumsmitgliedern also groß, dass es nun doch nicht so schlimm kommt, wie erwartet.

Kämmerer Markus Häckl konnte also mit aufbauenden Worten zum Thema Haushalt überleiten. "Man hat sich wirklich Gedanken gemacht, wo man sparen kann. Außerdem war die Schlüsselzuweisung deutlich positiver als gedacht." Und genau diese sorgen letztendlich für deutlich mehr Luft, die der Stadt Neuburg nun für ihre Finanzierungen bleibt.

