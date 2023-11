Ende nach 43 Jahren: Die „Alte Residenz“ in Neuburg ist liquidiert

Plus Der Förderverein sammelte seit 1980 rund 420.000 Euro für Neuburger Kulturarbeit ein. OB Gmehling dankte Walter Friemel und Werner Fuhrmann.

„Die Liquidation ist abgeschlossen.“ Der Förderverein „Alte Residenz Neuburg“ hat sich endgültig aufgelöst. Das gab Vorsitzender Walter Friemel bei einem letzten Treffen im Neuburger Stadtmuseum bekannt.

Die Angelegenheit sei eigentlich unerfreulich, meinte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Die „fantastische Arbeit“ des Vereins hätte man fortsetzen sollen. Immerhin hatte die „Alte Residenz“ in 43 Jahren rund 420.000 Euro Fördergelder für 56 Denkmalprojekte in Neuburg gesammelt.