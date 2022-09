Songwriter's Special: Endlich wieder Leben in der Kunstscheune

C. B. Green lädt nach langer Zwangspause wieder zu einem Songwriter’s Special. Wer in Marienheim auf der Bühne steht, muss mehr können als nur gut singen.

Popmusiker C. B. Green alias Clemens Benecke aus Neuburg präsentiert in der Kunstscheune in Marienheim seit vielen Jahren Singer und Songwriter, die mit ihm die Liebe zur handgemachten Musik teilen. Nach langer Zwangspause stehen bei den nächsten Vorstellungen am 27. und 28. Oktober Stephanie Forryan aus den USA und Vladimir Spiridonov aus Russland mit ihm auf der Bühne.

Nur Selbstgeschriebenes und „der Mensch hinter der Musik“ spielen bei den Songwriter’s Special eine große Rolle. Bei der Auswahl seiner Gäste ist C. B. Green wählerisch. Nicht nur Virtuosität und technisches Können sind Grundlage für die Einladung, sondern auch Ausdruck, Individualität und starke Songs. C. B. Green geht in Gesprächen zwischen den Titeln auch auf Persönliches ein, auf den Weg als Künstler, auf Empfindungen, Visionen und Geschichten.

Sänger und Gitarrist C. B. Green war bereits mehrmals in den Charts vertreten. Sein Song „Somebody’s Hero“ war nicht nur jahrelang Werbesong der Online-Geschenkefirma „mydays“, er wird auch von Bonnie Tyler auf ihrem aktuellen Album gecovert. 2019 lernte C. B. während der gemeinsamen Europatournee Bonnie Tylers Produzenten David Mackay kennen, mit dem sich daraufhin eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entwickelte. Viele TV-Auftritte und Radioevents bereichern seinen Werdegang ebenso wie Tourneen oder Großveranstaltungen. Aber auch die kleinen Konzerte und Singer-/Songwriter-Abende liegen C. B. Green sehr am Herzen. „Live, und nur mit Gitarre begleitet, kann ich am besten das Herz des Zuhörers treffen ...“

C. B. Green freut sich, nach der langen Zwangspause folgende Gäste zu präsentieren:

Stephanie Forryan (USA): Auch wenn man ihr Gesicht noch nicht kennt, hat man die Stimme und Musik von Stephanie Forryan schon öfters gehört. Mal auf Welt-Tournee mit Chris Norman, mal bei großen US-amerikanischen Fernsehserien wie „Lie to Me“ oder bei Aufnahmen neben Künstlern wie Amy Winehouse und Duffy.

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin bleibt nie stehen. Auf der Suche nach Inspiration kam sie mit nur einem Koffer und ihrer Gitarre von Boston nach Berlin und bereist seitdem die Welt. Ihre feenhafte Ausstrahlung, ihre facettenreiche Stimme und ihr einzigartiges Gitarrenspiel verschmelzen in abwechslungsreichen Songs, die von Liebe, Abenteuer und (Alb)Träumen erzählen.

Vladimir Spiridonov (RUS): Amerikanische Fingerstyle-Gitarre mit russischer Seele: Die Leidenschaft in seiner Musik kann man nicht überhören. Jeder Ton hat ein eigenes Leben mit Herz und Seele. Der talentierte Gitarrist fasziniert und begeistert seine Zuhörer. Hierzulande, aber auch international. Diverse Musiker schätzen sein Talent und nutzen bisweilen seine musikalische Unterstützung als versierter Begleiter. Tatsächlich lernten sich Vladimir und C. B. Green am Lagerfeuer kennen und spielten gemeinsam ihre Songs. C. B. Green war sofort beeindruckt und lud Vladimir Spiridonov zu seinem „Songwriter’s Special“ ein.

Da sich während der Pandemie vieles geändert hat, sind Tickets nur noch über Eventim erhältlich. Es führen Links von der Homepage der Kunstscheune dorthin: www.kunstscheune-neuburg.de (AZ)