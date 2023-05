Endlich wieder Neuburger Hofgartenfest: Das ist der Termin

2024 soll nach langer Pause wieder das Neuburger Hofgartenfest stattfinden. Um besser planen zu können, gibt die Stadt bereits jetzt den möglichen Termin bekannt.

Eigentlich hätte die fünfte Auflage des Neuburger Hofgartenfestes im Jahr 2020 wieder Zehntausende Besucher in die innerstädtische Parkanlage am Fuße des Neuburger Schlosses führen sollen. Doch die Pandemie machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung und auch 2022 blieb man aufgrund des langen Planungsvorlaufes noch vorsichtig. Nach der langen Zwangspause soll es 2024 nun endlich wieder ein prächtiges Freilichtfestival im Hofgarten geben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. „Das Hofgartenfest hat sich innerhalb weniger Jahre zur festen Säule im Veranstaltungskalender Neuburgs entwickelt“, betont Pressesprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Kunst, Kultur, vielfältige Gastronomie und jede Menge Erlebnisangebote für die ganze Familie sind die Markenzeichen unseres Freiluft-Events.“

Neuburger Hofgartenfest 2024: Das ist der Termin

Die Organisatoren von Stadt und Stadtmarketing schaffen jetzt bereits die Voraussetzungen für das Hofgartenfest 2024. Erteilt der Stadtrat seine Zustimmung, findet die fünfte Auflage des beliebten Neuburger Hofgartenfestes im Juni 2024 statt. Konkret ist das Wochenende von Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni, vorgesehen. „Heimische Gastronomen, Einzelmusiker, Bands, Gruppen und Vereine dürfen sich das Wochenende schon mal fest im Kalender eintragen, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet: „Wir bieten gerne eine Plattform für Kulturschaffende aller Art und wissen, dass die große Vielfalt der Angebote gut ankommt.“

Die frühzeitige Terminierung dient laut Mitteilung dem geordneten Planungsvorlauf, aber auch ganz bewusst der Positionierung im Veranstaltungskalender und damit der Orientierung für alle Veranstalter. (AZ)