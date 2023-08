Endlich wieder Sommer-Donauschwimmen in Neuburg - mit einem Jubiläum

Am Samstag geht es für Schwimmlustige zum Neuburger Sommer-Donauschwimmen wieder in die Donau. Die Wasserwacht zeigt zum 75. Jubiläum eine Wasserrettungsübung.

Entenfänger aufgepasst. Am Samstag, 5. August, findet wieder das Sommer-Donauschwimmen in Neburg statt. Ab 14 Uhr ist Treffpunkt am Donau-Ruderclub, bevor die kostenlosen Shuttlebusse um 14.15 Uhr und 14.30 Uhr alle Schwimmlustigen zur Wiese am Brandlbad bringen. Einstieg ist wie in den vergangenen Jahren um 15 Uhr. Natürlich ist es gewünscht, eigene Badeutensilien mitzubringen, um den Badespaß perfekt zu machen, schreibt das Stadtmarketing. Egal, ob Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel – alles ist erlaubt.

Sommer-Donauschwimmen in Neuburg

An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passieren, warten dann wieder hunderte nummerierte Badeentchen, in diesem Jahr in der Kombination schwarz/pink mit der Jahreszahl 2023, auf ihren Sturz ins kühle Nass. Hier gilt es, möglichst eine Ente zu ergattern, um die Chance zu erhöhen, einen der vielen Preise zu gewinnen. Die Verlosung findet im Anschluss auf der Wiese des Ruderclubs statt. Die Gewinner dürfen ihre Preise dann direkt mit nach Hause nehmen.

Als Höhepunkt findet aufgrund des 75. Jubiläums der Neuburger Wasserwacht an diesem Tag um 14.30 Uhr eine Wasserrettungsübung auf Höhe des Donaukais statt, um den Zuschauern die Wartezeit auf die Schwimmer zu verkürzen. (AZ)