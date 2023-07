„Endspiel geschafft“: Neuburger Mittelschule verabschiedet Absolventen

Bei der Entlassfeier der Mittelschule Neuburg erhalten Absolventen, Lehrer und Eltern viel Lob. Außerdem gab es eine erfreuliche und eine bedauerliche Nachricht.

Eingerahmt von bunten Luftballons und bei schönstem Wetter fand die Entlassfeier unter den denkmalgeschützten Buchen auf dem Pausenhof der Mittelschule Neuburg statt. Dem feierlichen Andante der Saitenmusik unter Silke Männel folgte die Begrüßung durch die Konrektorin Kerstin Zischler. An die Schülerinnen und Schüler gewandt betonte sie, dass alle die anspruchsvollen Prüfungen hinter sich gebracht hätten, und nicht nur das: „Ihr habt sie mit großem Erfolg gemeistert.“ Jede und jeder habe seinen Teil zur Schul- und Klassengemeinschaft beigetragen und mit Beendigung dieses Schuljahres das Fundament für die Zukunft gelegt.

Nach einem laut Mitteilung mitreißenden Auftritt der Schulband unter Max Michels ging das Wort an Schulamtsdirektor Erich Kraus. Er fragte die Anwesenden, ob sie wüssten, welches Turnier gerade beginnt: die Weltmeisterschaft im Fußball der Frauen. Er verglich die Schullaufbahn mit einem solchen Turnier und meinte: „Ihr habt das Endspiel geschafft.“ Wie bei einer Weltmeisterschaft waren wechselnde Qualifikationen zu bestehen und das hoffentlich ohne Fouls. Er wünschte gutes Durchhaltevermögen, schnelles Aufstehen nach einem Foul, Teamfähigkeit sowie das Erreichen der gesetzten Ziele.

Entlassfeier der Mittelschule Neuburg

Im Anschluss ergriff Bürgermeister Johann Habermeyer das Wort. An die Absolventen gewandt meinte er: „Ihr könnt stolz und zufrieden sein, da ihr eine wichtige Hürde mit Bravour genommen habt.“ Man habe sich gehörig ins Zeug legen müssen, um das Ziel mit Ausdauer zu erreichen. „Die Lehrer haben euch fit gemacht. Jetzt liegt es an euch, etwas daraus zu machen.“ Dazu brauche man alles, was man in Schule und Beruf gelernt habe - ChatGPT sei zu wenig. Das herzliche Dankeschön galt dem Lehrerkollegium sowie den Eltern, die das Hotel Papa oder Mama zur Verfügung gestellt und Mut zugesprochen hätten. Von der Stadt gab es zudem kostenlose Eintrittskarten für das Bad.

Rektorin Anne Graf freute sich über den mit bunten Luftballons geschmückten Platz, „genauso wie ihr ein richtig bunt gemischter Jahrgang seid“. Jeder bringe seine ganz eigene, individuelle Geschichte mit – einfach bunt gemischt. Einige würden sich schon aus der Grundschule kennen, andere seien erst später durch Zuzug an die Schule gekommen. Manche hätten erst einmal die deutsche Sprache lernen müssen. Einige hätten die Aufnahme in den M-Zweig geschafft, andere hätten sich für die Praxisklasse entschieden. Das sei das Gute an der Mittelschule - viele Wege führten ans Ziel. Der Abschluss sei jedoch nur ein Etappenziel, denn lernen müsse man auch weiterhin.

Mittelschule Neuburg verabschiedet Absolventen

Erfreulich zu vermelden war die Übernahme des Vorsitzes des Freundeskreises der Mittelschule durch die ehemalige Kollegin Silvia Bauer. Bedauerlich war, dass der sehr engagierte Vorsitzende des Elternbeirats, Markus Amann, sein Amt nicht weiter ausführen kann, da seine Tochter die Schullaufbahn beendet hat. Großer Dank richtete sich an Lena Weigelt, die zweimal wöchentlich das Schulfrühstück organisiert.

Es folgte die Ehrung der Entlassschüler mit den besten Noten: Mittelschulabschluss (Praxisklasse) Daniel Borislov und Maximilian Schmidt (jeweils 1,3), Qualifizierender Abschluss der Mittelschule Hana Knotkova (1,3), Jakub Molka (1,8), Mia Rose (1,9), Simon Speth, Gerlando Cuffaro und Jakub Wozniczka (jeweils 2,0), Mittlerer Schulabschluss (10. Klasse) Marvin Schreiber (1,4), Sara Horvath sowie Alina Rein (jeweils 1,5). Nach einem musikalischen Zwischenspiel wurden von den Klassenleitern Sonja Vitzthum, Norbert Rischbeck, Daniela Bauer, Hans Niederauer, Silke Männel sowie Klaus Burger die lang ersehnten Zeugnisse überreicht. (AZ)