Neuburg

vor 1 Min.

Energie für Neuburg Nord: Kommt die Wärme bald aus der Donau?

Stadt und Stadtwerke in Neuburg überlegen, Energie aus der Donau zu gewinnen, um damit Neuburg-Nord mit Wärme zu versorgen.

Plus Die Verantwortlichen in Neuburg überlegen, den nördlichen Bereich der Stadt mit Wärme aus der Donau zu versorgen. Auch die Kläranlage könnte eine Wärmequelle werden.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Wie wird der Neuburger Norden künftig mit Wärme versorgt? Angesichts der angestrebten Wärmewende der Bundesregierung müssen sich die Verantwortlichen der Stadt immer konkreter mit dieser Frage beschäftigen. Das Problem: Der Bereich nördlich der Donau ist nur mit großem Aufwand an das bestehende Nahwärmenetz südlich des Flusses anzuschließen. Es braucht neue Lösungen - und eine davon könnte in der Donau selbst zu finden sein. Der Fluss bietet ein gigantisches Energiepotenzial, das bislang ungenutzt durch Neuburg fließt. Doch bevor die Stadt Wärme aus dem Wasser ziehen kann, müssen einige grundlegende Fragen geklärt werden.

Lothar Behringer von den Stadtwerken zeigte im Werkausschuss am Mittwoch, welches Potenzial in der Donau schlummert. Bei einer ständigen Durchflussmenge von 250 Kubikmeter pro Sekunde würde theoretisch eine ständige Leistung von rund einer Million Kilowatt zur Verfügung stehen, wenn man die Donau mithilfe eines Wärmetauschers um ein Grad Celsius abkühlt. Zum Vergleich: Das gesamte Wärmenetz stellt in der Spitze 20.000 Kilowatt bereit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen