Energie sparen: Wann wird Neuburg komplett mit LEDs beleuchtet?

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Neuburg auf LED-Beleuchtung hätte großes Sparpotenzial. Bis die Laternen im Stadtgebiet komplett umgestellt sind, wird es aber noch dauern.

Wie kann man Energie effizienter nutzen, wo ist Einsparpotenzial? Diese Fragen dürften aktuell nicht nur zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die meisten Städte und Gemeinden umtreiben. Auch in Neuburg gibt es verschiedene Überlegungen, wie man Gas, aber auch Strom sparen könnte. Eine Möglichkeit liegt buchstäblich auf der Straße, oder steht – besser gesagt – am Straßenrand. Mit der kompletten Umstellung auf LED-Beleuchtung könnte man viel Strom und auch viel Geld sparen.