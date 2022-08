Energiekrise: Nächste Woche gehen in Neuburg einige Lichter aus

Plus Die Bundesregierung hat ab dem 1. September einige Energiesparmaßnahmen angeordnet. Denkmäler sollen etwa nicht mehr angestrahlt werden. Wie geht die Stadt damit um?

Angesichts der Energiekrise hat die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen, um Gas und Strom einzusparen. Das betrifft auch Neuburg. Unter anderem geht es darum, Denkmäler nicht mehr zu beleuchten und öffentliche Gebäude weniger zu beheizen. Wie reagiert die Stadt darauf?