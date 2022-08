Energiekrise: Wird das Brennholz im Landkreis nun knapp?

Plus In der aktuellen Energiekrise wird Brennholz zu einer beliebten Heizalternative. Das bekommen die Händler und die Kunden auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu spüren.

Wer gerade versucht, Brennholz zu bestellen, der bekommt vom Händler eventuell eine Abfuhr. Viele Holzbauern beliefern nämlich nur noch ihre Stammkunden. Und selbst diese werden nicht selten auf den Herbst vertröstet. Der Energiemarkt schlägt seit geraumer Zeit nicht nur im Bereich Öl und Erdgas regelrecht Purzelbäume. Bei den enorm gestiegenen Erdgas- und Heizölpreisen werden vielerorts alte Holzöfen reaktiviert. Aus diesem Grund decken sich die Menschen mit der Alternative Brennholz ein.