Neuburg

18:00 Uhr

Energiepreisbremse: Vorerst nicht für Kunden der Neuburger Stadtwerke

Plus Schon im Sommer haben die Neuburger Stadtwerke auf die steigenden und stark schwankenden Energiepreise reagiert. Die Preisbremsen der Bundesregierung wirken sich daher kaum aus.

Von Anna Hecker

Wie geht es mit den Tarifen der Neuburger Stadtwerke weiter in einer Situation, in der die Entwicklungen an den Weltmärkten bezüglich Strom- und Gaspreisen nicht mehr seriös eingeschätzt werden können. Um diese Frage drehte sich unter anderem die jüngste Werkausschusssitzung, in der der Werkleiter der Stadtwerke, Richard Kuttenreich, einen Blick auf die Tarifpreisentwicklung der kommenden zwei Jahre warf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen