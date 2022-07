Energiepreise explodieren: Was müssen Kunden der Stadtwerke bald bezahlen?

Plus Kunden der Stadtwerke Neuburg müssen bald deutlich mehr für Energie zahlen. Wie viel genau, ist noch unklar. Doch die Aussichten sind „katastrophal“.

Auf Verbraucherinnen und Verbraucher kommen harte Zeiten zu – auch in Neuburg. Die Energiepreise steigen sprunghaft an. Diese Entwicklung müssen die örtlichen Stadtwerke weitergeben. Im Werkausschuss ging es darum, wie sehr.