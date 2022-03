Wie steigende Energiepreise Unternehmen im Raum Neuburg treffen

Plus Strom, Erdgas und Erdöl werden teurer. Das bekommt natürlich auch die Wirtschaft im Raum Neuburg zu spüren.

Die Preise für Erdgas, Erdöl und Strom kennen momentan nur eine Richtung – nach oben. Vor allem Unternehmen, die für ihre Produktion viel Energie benötigen, geraten unter finanziellen Druck. Hier die Situation einiger Unternehmen im Raum Neuburg.