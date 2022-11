Energiesparen im Neuburger Parkbad: So reagieren die Badegäste

Plus Aufgrund der Energiekrise sind Sauna, Außenbereich und Rutsche im Neuburger Parkbad geschlossen. Wasser und Luft sind kälter als sonst. Wie kommt das an?

Das Wasser ist kühler als sonst, die Öffnungszeiten sind verkürzt, Rutsche, Sauna und Außenbecken haben ganz geschlossen – in dieser Saison ist im Neuburger Parkbad alles ein bisschen anders. Aber immerhin: Trotz Energiekrise hat das Parkbad seit dem 2. November geöffnet. Wie reagieren die Gäste auf die Einsparmaßnahmen?