Energiesparen in Neuburg: „In manchen Ecken ist es sehr dunkel geworden“

Das Schloss und die Kirchen in Neuburg werden abends zum Sparen nicht mehr angestrahlt. Stadträtin Gabriele Kaps beklagt Folgen. Sie wünscht sich mehr Beleuchtung und Sicherheit.

Die Notwendigkeit zum Energiesparen bringt es mit sich, dass Neuburg abends nun deutlich weniger beleuchtet wird, als gewohnt. Die am deutlichsten wahrnehmbare Folge ist das Schloss, das nicht mehr bestrahlt wird und kaum noch sichtbar, versteckt in der Dunkelheit, über der Stadt thront. Doch dies hat offenbar nicht nur ästhetische Folgen.

Gabriele Kaps (CSU) sprach in der Sitzung des Stadtrats in dieser Woche über finstere Gegenden der Stadt. „In manchen Ecken ist es sehr dunkel geworden.“ Im Hofgarten etwa merke man erst jetzt, wie hell das Schloss zuvor abgestrahlt hat. Auch das dortige Parkdeck, unterhalb des Schlosses, liege nun „komplett im Dunklen“, sagt sie im Gespräch mit der NR. Neulich sei sie dort abends unterwegs gewesen und habe ihr Licht am Handy benötigt, um sich zurechtzufinden. Gerade Senioren müssten „verdammt vorsichtig sein“, um nicht hinzufallen, betont Kaps.

Schloss in Neuburg wird nicht mehr beleuchtet: Schadet dies der Sicherheit?

Als weiteren Gefahrenpunkt macht die Stadträtin den Bereich um die Heilig-Geist-Kirche aus, die ebenfalls nicht mehr beleuchtet wird. In Richtung des Eiscafés San Marco sehe sie „ganz finstere Ecken“ – zumal dort durch das Kopfsteinpflaster ohnehin ein erhöhtes Stolperrisiko bestehe.

Gerade als Frau habe man mitunter Angst, in der Dunkelheit in solchen Bereichen unterwegs zu sein – und die dunkle Jahreszeit stehe erst bevor. Kaps fragte bei der Stadtverwaltung an, ob die Straßenlaternen neu eingestellt werden können. Natürlich müsse man Strom sparen, ist sich Kaps bewusst. Doch die Verkehrssicherungspflicht dürfe man trotzdem nicht vernachlässigen. Die Verwaltung möchte die Angelegenheit prüfen.

