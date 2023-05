Engagement über Jahrzehnte: Landrat würdigt Ehrenamtliche von BRK und THW

Seit Jahrzehnten gehören sie zum BRK und THW im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Nun hat Landrat Peter von der Grün einige Ehrenamtliche für ihr unermüdliches Engagement ausgezeichnet.

Bei einer Feierstunde am Dienstagabend im Landratsamt Neuburg hat Landrat Peter von der Grün an verdiente Mitglieder des THW sowie des BRK-Kreisverbands, darunter auch die Wasserwacht, im Namen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann das BRK-Ehrenzeichen ausgehändigt. Zudem ehrte der Kreischef Robert Augustin, ehemaliger Geschäftsführer des hiesigen BRK-Kreisverbands, für sein Engagement beim Jugendrotkreuz. Wolfgang Winter erhielt das Große Ehrenzeichen für 50 Jahre aktive Zeit beim THW. Ausgezeichnet wurden Persönlichkeiten, die seit 25, 40 und 50 Jahren ehrenamtlich bei den Hilfsorganisationen ihren Einsatz leisten.

Peter von der Grün dankte den engagierten Landkreisbürgerinnen und -bürgern für ihre verdienstvolle Tätigkeit und lobte ihr Engagement beim BRK, der Wasserwacht und THW: "Ohne Ihre ehrenamtliche Mitarbeit wären viele Leistungen gar nicht umsetzbar. Allein die Erfahrung, die Sie dank Ihres jahrzehntelangen Engagements gesammelt haben, ist Gold wert. Sie sind die stillen Helden, die vieles am Laufen halten." Voller Anerkennung für diese Leistung erklärte er: "Man kann es nicht oft genug betonen: Ihr Einsatz für das Gemeinwohl ist unbezahlbar und dafür danke ich Ihnen persönlich von ganzem Herzen."

Landrat Peter von der Grün ehrt verdiente Mitglieder von BRK und THW

Für 25 Jahre aktive Dienstzeit beim BRK erhielten Josef Lux, Anita Beltz, Brigitte Bößhenz, Brigitte Hauchwitz, Gabriele Hilg, Katharina Schreier, Ingrid Schwertfirm, Christine Kneißl und Markus Schmola das BRK-Ehrenzeichen zweiter Klasse. Das BRK-Ehrenzeichen erster Klasse für 40 Jahre aktive Dienstzeit händigte der Landrat an Elfriede Müller, Manfred Lacher, Elisabeth Wenger, Uschi Räuschl, Elke und Bernhard Dausend sowie Silke Sigl-Schenke aus.

Welch große Zuverlässigkeit und Treue die Ehrenamtlichen des BRK unter Beweis stellen, zeigen Joachim Kutka, Georg Winter und Johann Winter. Sie sind bereits seit 50 Jahren aktiv im Dienst und erhielten dafür das Große Ehrenzeichen. Ebenfalls ein halbes Jahrhundert aktiven Dienst kann Wolfgang Winter vorweisen. Er wurde dafür mit dem Großen Ehrenzeichen des THW ausgezeichnet. Ferner steckte die Leiterin der Jugendarbeit, Anita Beltz, Robert Augustin das Ehrenzeichen des Jugendrotkreuzes in Silber für sein Engagement in der Nachwuchsarbeit an.

Neuburg-Schrobenhausen: Ehrenzeichen des Innenministers für Ehrenamtliche von BRK und THW

Im Rahmen der Feierstunde überreichten BRK-Kreisverbandsvorsitzender und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zusammen mit den jeweiligen Heimatbürgermeistern die Auszeichnungen. Zudem hielten langjährige Wegbegleiter die Laudationes für die Ehrenamtlichen und brachten so ihren Dank und ihre Wertschätzung auf ganz persönliche Weise zum Ausdruck: BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann, Organisationsleiter Bernhard Pfahler und Wasserwachts-Vorsitzender Matthias Brendel, Elfriede Müller, Günther Reil, Joachim Gschrey, Patrick Tyroller, Anita Beltz sowie Bezirksgeschäftsführer Robert Augustin und THW-Ortsvorsitzender Frank Pfeffer.