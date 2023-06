Neuburg

vor 4 Min.

Enge Freundschaft: Warum ein Japaner immer wieder nach Neuburg kommt

Deutsch-japanische Freundschaft: Hitoshi Nakagawa und seine Frau Misaki (Mitte) waren in dieser Woche wieder zu Gast bei Beate Mayer und Marco Müller in Neuburg.

Plus Seit mehr als 20 Jahren ist eine Neuburgerin mit einem japanischen "Neuburger" befreundet. Jetzt kam er wieder in die Ottheinrichstadt - und war einmal mehr begeistert.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Hitoshi Nakagawa freut sich in seinem Urlaub vor allem auf eines: "Ich muss Juliusbräu probieren", sagt der 36-Jährige und lacht. Dass er die Möglichkeit hat, vor Ort Neuburger Bier zu probieren, ist bemerkenswert. Denn Nakagawa stammt aus Shinshiro, getreu der Wortübersetzung das japanische "Neuburg". Über die "Newcastles of the world"-Verbindung steht er jedoch in enger Verbindung zum oberbayerischen Neuburg - und das schon seit Jahrzehnten. In dieser Woche war er erneut in der Ottheinrichstadt. Seine Geschichte ist ein Beispiel für langlebige Freundschaften zwischen Städten und Austauschpartnern - und die Bedeutung von Schüleraustauschprogrammen.

Alles fing an im Jahr 2002. Beate Mayer aus Neuburg, damals 15-jährige Schülerin am Descartes-Gymnasium, nahm an einem internationalen Newcastle-Treffen in Südafrika teil. Schon damals interessierte sie sich sehr für die japanische Kultur, erzählt sie. Also gab sie der japanischen Delegation ein Schreiben mit. Ihre Hoffnung: einen Brieffreund aus dem asiatischen Inselstaat kennenzulernen. Und den fand sie tatsächlich. Hitoshi Nakagawa hatte zum damaligen Zeitpunkt Deutsch gelernt und meldete sich bei der Neuburgerin. Es war der Beginn einer bis heute währenden Freundschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen