Neuburg

vor 33 Min.

Ensemble del Arte: Ein „Passagen-Feuerwerk“ an der Klarinette

Plus Das Ensemble del Arte und Solist Spyros Mourikis an der Klarinette intonieren im Neuburger Kongregationssaal Werke von Mozart und Weber.

Von Johannes Seifert Artikel anhören Shape

Das Ensemble del Arte bereichert das Neuburger Kulturleben in bemerkenswerter Weise. Und nur durch die entsprechende Förderung der Stadt ist es möglich, diese so außergewöhnliche Konzertreihe weiterhin am Leben zu halten. Beim jüngsten Abo-Konzert im gut besuchten Kongregationssaal konnte man somit die große Freude der Musiker spüren, weitgehend unter normalen Bedingungen auftreten zu können.

