„Die Zeche zahlt der Kunde“: Vorerst keine Verpackungssteuer in Neuburg

Ist es eine Erziehungsmaßnahme oder doch eine unnötige Belastung für die Bürger? Diese Frage stellte sich in der jüngsten Sitzung des Neuburger Finanzausschusses, als es um die Einführung einer Einwegverpackungssteuer ging. Den Antrag dazu hatte Stadtrat Michael Wittmair (Die Linke) gestellt und darin angeregt, sich an der Stadt Tübingen zu orientieren. Während Wittmair in einer solchen Steuer vor allem eine finanzielle Entlastung sah (“Wir müssen in Neuburg jeden Pfenning zweimal umdrehen“), zeigte sich das Gremium mit Blick auf den Endverbraucher mehrheitlich skeptisch.

Wie dem Antrag von Wittmair zu entnehmen war, greift die zusätzliche Steuer in Tübingen seit 2020. In der Stadt in Baden-Württemberg gilt seitdem, dass Gastronomen und Unternehmer, welche Einweggeschirr verwenden, zusätzlich steuerlich belastet werden. Dabei geht es um alle Verpackungen wie Trinkbecher oder Essensgeschirr, die nicht wiederverwendet werden können und kein Pfandsystem unterstützen. Mit dieser Steuer würde Tübingen jährlich rund 800.000 Euro zusätzlich einnehmen, bestätigte auch Kämmerer Markus Häckl.

Neuburg spricht sich vorerst gegen Einwegverpackungssteuer aus

Er wies jedoch darauf hin, dass erst kürzlich geklärt wurde, ob die Zusatzsteuer verfassungskonform sind. In Baden-Württemberg wurde dies zwar bestätigt, von der bayerischen Regierung gäbe es dazu jedoch noch keine Einschätzung, „in Neuburg könnten wir das also zum jetzigen Zeitpunkt eh noch nicht umsetzen“, so Häckl. Er gab zudem zu bedenken, dass eine zusätzliche Steuer auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden sei, wie beispielsweise mehr Personal.

Im Gremium wurden zudem Bedenken geäußert, dass die Steuer bei Unternehmern wenig an der täglichen Handhabe ändern würde, da die Zusatzkosten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Kunden mittels höherer Preise umgelegt werden würde. Nicht nur die Stadt, auch die Bürger müssten aktuell jeden Pfenning zweimal umdrehen, meinte Matthias Enghuber (CSU), der sich ähnlich wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vehement dagegen aussprach, die Bürger mit weiteren Steuern zu belasten: „Die Zeche zahlt letztendlich der Kunde“. Für das Fehlverhalten einiger Umweltsünder würde dann die breite Masse bezahlen.

Mit einer Gegenstimme einigte sich das Gremium drauf, zunächst abzuwarten, ob sich eine Einweckverpackungssteuer in anderen Kommunen durchsetzt, und in frühestens einem Jahr erneut über das Thema zu entscheiden. Bis dahin wolle man mittels eines Flyers sensibilisieren, wie Müll richtig getrennt wird und welche Strafen bei einer falschen Müllentsorgung zu erwarten sind.