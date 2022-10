Entscheidung: Das Donauschwimmen findet statt, aber ein wichtiges Event fehlt

Die Entscheidung ist gefallen: Das Neuburger Donauschwimmen findet statt. Jedoch verzichten die Organisatoren auf ein beliebtes Event.

Jetzt ist es offiziell: Das Neuburger Donauschwimmen 2023 wird stattfinden. Termin ist der letzte Samstag im Januar, also der 28. Januar. Das hat die Wasserwacht in einer Vorstandssitzung am Donnerstagabend einstimmig entschieden. Laut Matthias Brendel, dem Vorsitzenden der Neuburger Wasserwacht, haben sich die Verantwortlichen jedoch dafür ausgesprochen, dieses Mal auf den anschließenden Ball zu verzichten.

Das Neuburger Donauschwimmen 2023 findet statt

Das finanzielle Wagnis sei angesichts der ungewissen Umstände zu groß. Brendel spricht von einem "extremen Risiko" und verweist auf die Corona-Pandemie sowie die Energiekrise. In der Folge werden Anmeldung und Siegerehrung auch nicht mehr in der Mehrfachturnhalle, sondern in der Parkhalle stattfinden. Eine Anmeldung noch am selben Tag wird nicht mehr möglich sein. Voraussichtlicher Anmeldeschluss wird wohl an Heilige Drei Könige sein, kündigt Brendel an. Man werde nun sehen, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lust auf ein Donauschwimmen ohne Ball haben. Dass diejenigen, die kommen, trotzdem eine gute Zeit haben und sich am Abend in Neuburg amüsieren werden, steht für den Wasserwachtchef fest. "Da habe ich überhaupt keine Bedenken", sagt er und lacht.

Zuletzt hatten die Beteiligten der Wasserwacht überlegt, das Donauschwimmen komplett abzusagen. Selbst als feststand, dass das Parkbad in diesem Winter öffnen wird, war ungewiss, ob die Organisatoren eine solche Großveranstaltung nun in der Kürze der Zeit stemmen können. Die Entscheidung, auf den Ball zu verzichten, verschafft der Wasserwacht und allen anderen Beteiligten jedoch Luft. "Das entlastet uns sehr", betont Brendel. Der Zeitplan sei nun zwar dennoch knapp, aber machbar. (ands)

