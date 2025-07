Entscheidung zum Neuburger Huba-Dach: Stadtpolitiker machen Weg für Kompromiss frei

Der Neuburger Bauausschuss hat den Weg für einen möglichen Kompromiss auf der stadtbekannten Baustelle am Hubereck freigemacht. Das Gremium stimmte in der Sitzung am frühen Mittwochabend mehrheitlich für den Vorschlag von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Dieser sieht vor, dass der Dachstuhl auf dem Nord-Südbau – also dort, wo man von der Donaubrücke kommend vorbeifährt – ausgetauscht werden muss.

Ein Kompromiss zum Dachstuhl-Streit auf der Huba-Baustelle

Am südlichen Winkelbau, der nicht in direkter Sichtachse zum Schloss steht, würde die Stadt den offenbar 40 Zentimeter zu hoch gebauten Dachstuhl dagegen tolerieren. Diese Entscheidung wurde im Ausschuss jedoch kontrovers diskutiert, auch innerhalb der Fraktionen, und fiel mit sieben zu sechs Stimmen denkbar knapp aus. Befürworter sahen einen wichtigen Schritt in einer verfahrenen Situation. Andere Stadträte sprachen dagegen von einem „faulen Kompromiss“.

Ein ausführlicher Bericht folgt.