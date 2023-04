Er dachte, es gehört keinem: Neuburger klaut Fahrrad und wird erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Dieb beobachtet.

Damit hatte ein Fahrraddieb sicherlich nicht gerechnet: Ein aufmerksamer Neuburger hatte den Gauner laut Polizei am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr dabei beobachtet, wie er am Fahrradabstellplatz an der Mittelschule ein Rad klaute. Der Dieb zwickte das Schloss mit einem Bolzenschneider auf und lud das Fahrrad in sein Auto. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese konnte den 66-jährigen Neuburger an seiner Wohnanschrift antreffen.

Zeuge erwischt Neuburger bei Fahrraddiebstahl an der Mittelschule

Das gestohlene Fahrrad war ebenfalls dort. Der Dieb sagte der Polizei zufolge, dass er es gestohlen hatte, weil er dachte, es würde nicht mehr benutzt. Er wollte es herrichten und dann selbst damit fahren. Das Rad, das einen Wert von rund 50 Euro hat, wurde sichergestellt. Den Neuburger erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl. Die Polizei sucht den Besitzer/Geschädigten. Dieser möge sich dringend bei den Beamten unter der Telefonnummer 08431/67110 melden (AZ).