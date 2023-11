Er wollte gerade Diebesgut verkaufen: Polizei schnappt Einbrecher in Neuburg

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei einen Einbrecher in Neuburg festgenommen. Der Mann war gerade dabei, Diebesgut zu verkaufen.

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag einen Einbrecher Neuburg erwischt und festgenommen. Wie die Beamten berichten, sprach der 33-jährige Mann ohne Wohnsitz gegen 2.30 Uhr zwei Zeugen in der Bahnhofstraße an und bot diesen offensichtliches Diebesgut an. Dabei gab er offen zu, dass er die Gegenstände zuvor bei einem Einbruch erbeutet hat. Die Zeugen lehnten ab und verständigten sofort die Polizei.

Polizei nimmt Einbrecher in Neuburg fest

Der 33-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife am Sèter Platz festgenommen werden. Dabei räumte er den Einbruch in eine karitative Einrichtung in der Bahnhofstraße ein. Der Mann stand laut Polizei offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten. Ein Alkoholtest verlief negativ. Daraufhin musste er sich in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen.

Wie sich herausstellte, schlug der 33-Jährige zwei Fenster der Einrichtung ein und gelangte so in die Innenräume. Dort durchsuchte er eine Werkstatt und entwendete Werkzeuge im Gesamtwert von 500 Euro. An den Fenstern entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)