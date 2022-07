Neuburg

12.07.2022

Erfahrungsberichte: So kommen E-Autofahrer in Neuburg zurecht

Fabian Mattick fährt seit einem Jahr elektrisch. Den Strom für seinen Honda e lädt der Vorsitzende des Kreisjugendrings komplett an den öffentlichen Ladestationen in Neuburg.

Plus Die Zahl der zugelassenen E-Autos im Raum Neuburg steigt stetig an. Doch was bedeutet es, mit einem Stromer unterwegs zu sein? E-Auto-Besitzer aus der Region berichten.

Von Andreas Zidar

Man muss realistisch bleiben: Das Thema ist nach wie vor eine Randerscheinung. Von 66.364 Fahrzeugen, die in diesem Jahr im Kreis Neuburg-Schrobenhausen zugelassen sind, fahren gerade einmal 920 mit einem Elektromotor. Doch blickt man auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, wird deutlich: Die Elektromobilität ist auch in der Region auf dem Vormarsch. Zum 1. Januar 2018 waren es gerade einmal 68 E-Fahrzeuge. In den vergangenen vier Jahren hat sich diese Zahl mehr als verdreizehnfacht. Gleiches gilt für Hybridfahrzeuge. Und die Entwicklung weg vom Verbrenner hin zum E-Antrieb wird weitergehen – erst recht nach dem angekündigten Verbrenner-Aus in der EU ab 2035. Doch wie ist es eigentlich, mit einem E-Auto im Raum Neuburg zu fahren? Was läuft im Alltag gut, und was nicht?

