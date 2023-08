Erfolgreicher Abschluss für Pflegekräfte in Neuburg

36 Absolventinnen schließen ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich ab. Zwölf wurden für ihre Leistungen mit einem Staatspreis ausgezeichnet.

36 Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Krankenpflege am Ameos Institut Süd – Neuburg beendeten ihre dreijährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Sie gehören damit zu den ersten Auszubildenden, die in Neuburg nach der neuen Ausbildungsverordnung in der generalistischen Pflege ausgebildet wurden, schreibt das Krankenhaus in einer Mitteilung. Die Teilnehmenden bestanden demnach mit sehr gutem Ergebnis und starten nun in ihr Berufsleben.

Besondere Leistungen zeigten Hannah Steingärtner, die mit einem Notendurchschnitt von 1,25 das beste Examen an diesem Tag ablieferte, und Verena Bauch mit einem Notendurchschnitt von 1,33 das zweitbeste Staatsexamen. Insgesamt zwölf Absolventinnen wurden für ihre schulischen Leistungen während der Ausbildung mit einem Staatspreis ausgezeichnet, der an die Absolventen verliehen wird, die im Jahresabschluss besser als 1,5 abgeschnitten hatten. Dazu gehören Verena Bauch, Anna Dirsch, Veronika Kallo, Juliane Köber, Johanna Koppold, Johanna Linzi, Rebecca Müller, Julia Paulik, Gina Prems, Hannah Steingärtner, Maria Winkler und Lucia Würmseher.

Abschluss für Ameos-Pflegekräfte in Neuburg

Der Regionalgeschäftsführer Süd Thomas Pfeifer und die stellvertretende Krankenhausdirektorin Ann-Kathrin Schmid waren persönlich zur Notenbekanntgabe gekommen, um den frisch gebackenen Pflegefachfrauen und -männern zu ihrem Abschluss zu gratulieren. „Es freut uns sehr, dass 23 Absolventen dem Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg die Treue halten und zukünftig in den verschiedenen Bereichen des Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg eingesetzt werden“, so Thomas Pfeifer, Regionalgeschäftsführer Ameos Süd.

Für die Lehrkräfte am Ameos Institut Süd Neuburg geht es in die nächste Phase, um die Bewerbungen für die nächsten Ausbildungsstarts am 1. April und 1. September 2024 zu bearbeiten. (AZ)

