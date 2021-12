Erhöhter Flugbetrieb: Luftwaffengeschwader Neuburg führt Vermessungsflüge durch

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 Neuburg führt wieder Vermessungsflüge durch und bittet die Bevölkerung um Verständnis. Um diese Zeiten geht es.

Am Montag, 13. Dezember, in der Zeit von 14.40 bis 15.40 Uhr, am Dienstag, 14. Dezember, von 9.45 bis 10.45 Uhr, sowie am Mittwoch von 14.40 bis 15.40 Uhr finden kurzfristig beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 Neuburg Vermessungsflüge anlässlich der Zertifizierung der Höhenmessanlage an den Eurofightern statt.

Lärm für Anwohner: Taktisches Luftwaffengeschwader 74 Neuburg führt Vermessungsflüge durch

Infolgedessen kann es bei geeigneten Wetterlagen zu einem erhöhten Flugbetrieb kommen, heißt es vom Luftwaffengeschwader, das die Bevölkerung um Verständnis bittet. Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (nr)