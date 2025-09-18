Neuburg kippt Verbot: In der Innenstadt dürfen Radler jetzt wieder entgegen der Einbahnstraße fahren

Radfahrer dürfen in der Neuburger Innenstadt wieder entgegen der Einbahnstraßen fahren. Der Verkehrsausschuss des Neuburger Stadtrats hat den Beschluss von Januar 2024 wieder gekippt, der selbiges verboten hatte. Betroffen sind die Wein-, Rosen-, Schmid- und Mazillisstraße. Aber erst, wenn das Ordnungsamt die „Fahrrad frei“-Schilder wieder anbringt, tritt die neue Regelung in Kraft.

Radl-Verbot von 2024 in Neuburgs Innenstadt: Knappe Abstimmung im Verkersausschuss

Vor gut eineinhalb Jahren hatte der Verkehrsausschuss das Radeln gegen die Einbahn untersagt. Als Gründe wurden damals Beschwerden von Bürgern und Geschäftsleuten sowie die Sorge, dass schnelle E-Bikes und E-Scooter Fußgänger gefährden, genannt. Dritter Bürgermeister Peter Segeth (CSU) sprach damals von einem „grundsätzlichen Missachten“ der Regeln durch Fahrradfahrer – Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) bezeichnete die Entscheidung jetzt als Glaubensfrage. Die Abstimmung war 2024 schon knapp.

Doch Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Der ADFC Neuburg sprach von einem „Schritt zurück“, Fahrradbeauftragter Bernhard Pfahler (FW) von einer sinnlosen Regelung. Viele Radler wichen auf die Luitpold- oder Hirschenstraße aus, die stärker vom Autoverkehr belastet sind. Im Sommer forderten dann zwölf Stadträte in einem fraktionsübergreifenden Antrag die Aufhebung des Verbots.

Gerhard Schoder (Grüne) brachte den fraktionsübergreifenden Antrag von Grünen, Freie Wählern, SPD, Wind sowie FDP/Linke ein. Schoders Argumentation: Seit 2024 habe sich nichts geändert, außer dass Radler Umwege fahren müssten. Das Ordnungsamt in Person von Birgit Peter-Fest widersprach: Die Beschwerden seien weiterhin aktuell, Fußgänger bräuchten als schwächste Verkehrsteilnehmer weiterhin Schutz vor Radfahrern.

Debatte im Verkehrsausschuss: Polizei meldet keine Unfälle – CSU warnt vor E-Bike-Gefahr

Die Polizei verwies dagegen auf andere Fakten. Franz Sailer, Verkehrsexperte der Neuburger Polizei, stellte klar, dass es weder vor noch nach Inkrafttreten der Verbotsregelung Unfälle in diesem Zusammenhang gegeben habe. Ein Sicherheitsgewinn sei somit nicht erkennbar.

Die CSU wollte trotzdem am Verbot festhalten. Segeth betonte, die Regelung habe Wirkung gezeigt: Wer falsch fahre, wisse, dass er gegen die Regeln verstoße. Nur weil sich niemand daran halte, sei das noch kein Grund gegen die Regelung. Matthias Enghuber (CSU) verwies zudem auf schnellere E-Bikes und E-Scooter, die mehr Konflikte brächten.

Unterstützung für die Aufhebung kam von Grünen, Freien Wählern, Wind und FDP/Linke. Karola Schwarz (Grüne) erklärte: Wenn eine Gruppe – die Radfahrer – Nachteile habe, ohne dass sich die Lage geändert habe, könne man den Beschluss nicht halten. Klaus Babel (FW) forderte dann die sofortige Abstimmung. Das Ergebnis war wie im Vorjahr schon knapp: 7:6, aber dieses Mal für die Wieder-Freigabe – die CSU stimmte geschlossen mit allen sechs Stimmen im Ausschuss dagegen.

ADFC Neuburg sieht Kehrtwende – Verkehrsschilder folgen in den nächsten Tagen

Als „echten Schritt nach vorn“ bezeichnet Bernhard Sönning, designierter Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Neuburg, die Entscheidung zur Wiederfreigabe. Für Wege abseits der Hauptstraßen sei das ein Gewinn – etwa in der Rosenstraße. „Das ist eine Kehrtwende in der Neuburger Fahrradpolitik und ein Gewinn für die Stadt“, so Sönning. Perspektivisch sei eine Fahrradstraße parallel zur Luitpoldstraße seine Wunschlösung. Zugleich betonte Sönning: „Ich will keine Seite benachteiligen – es geht darum, den Verkehrsraum neu und sinnvoll zu ordnen.“ Und klar sei für ihn auch: „Autos haben in der Innenstadt nichts zu suchen.“

Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt Neuburg, erklärte, dass das Ordnungsamt die Schilder in den nächsten Tagen anbringen werde. Erst dann gilt die Freigabe offiziell. „Die Beschilderung ist aber keine allzu aufwändige Aktion.“