Erneut ein Fahrrad am Neuburger Bahnhof gestohlen

In Neuburger sind zwei Fahrräder gestohlen worden. Der erste Tatort ist für Diebstähle bereits bekannt.

Am Neuburger Bahnhof sind erneut Fahrräder gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Das an einem Fahrradständer am Bahnhof versperrt abgestellte Fahrrad eines 16-jährigen Neuburgers wurde entwendet. Die Tat ereignete sich 6. November zwischen 7 und 16 Uhr. Das Rad hat einen Wert von rund 400 Euro.

Erneut Fahrraddiebe in Neuburg unterwegs

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich ebenfalls am 6. November in der Zeit zwischen 13.30 und 14 Uhr. Eine 48-jährige Frau stellte ihr E-Bike unversperrt am Schrannenplatz ab. Dort wurde es dann entwendet. Das Rad hat einen Wert von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 08431/67110 entgegen. (AZ)