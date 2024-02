Erneut Schaukelautomat vor Neuburger Geschäft aufgebrochen

Schon wieder wurde ein Schaukelautomat für Kinder in der Neuburger Schrannenstraße aufgebrochen. DIe Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch wurde vor einem Geschäft in der Schrannenstraße in Neuburg der Schaukelautomat für Kinder aufgebrochen. Zuletzt war das Schaukelgerät laut Polizei in der Nacht auf den 27. Januar Ziel von unbekannten Dieben. Damals wurden rund 30 Euro entwendet, der Sachschaden belief sich auf 20 Euro.

Schaukelautomat für Kinder in Neuburger Schrannenstraße aufgebrochen

Mittwochvormittag bemerkten Angestellte des dortigen Geschäfts, dass der Münzbehälter des Automaten erneut gewaltsam aufgebrochen und Bargeld entwendet wurde. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich im aktuellen Fall auf knapp fünf Euro. Der Schaden liegt bei zehn Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)