Erneut wurden Fahrräder in Neuburg gestohlen

Alle Räder waren abgesperrt. Darunter ist auch wieder ein Diebstahl am Bahnhof.

In den vergangenen drei Tagen wurden in Neuburg erneut wieder Fahrräder gestohlen. Es handelt sich dabei um folgende Vorfälle:

In der Theresienstraße wurden nach Polizeiangaben in der Nacht auf Montag ein schwarz-rosafarbenes Herrenrad der Marke Cone im Wert von 420 Euro entwendet. In der Holzgartenstraße wurde Montagvormittag (09.10.2023) ein blau-schwarzes Herrenrad der Marke Bulls im Wert von 700 Euro geklaut. In der Zeit von Freitag (6. Oktober) bis Sonntag (8. Oktober) wurde in der Adolf-Kolping-Straße am Bahnhof ein schwarz-blaues Mountainbike im Wert von 500 Euro gestohlen.

Alle drei Räder waren zur Tatzeit versperrt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)