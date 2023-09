Erneut zwei Fahrräder im Raum Neuburg gestohlen

Wieder sind in Neuburg zwei Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fahrraddiebe haben in Neuburg wieder zugeschlagen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 12. September gegen 14.45 Uhr ein nicht versperrtes Herrenrad der Marke Atlanta Street XT in der Farbe Weiß aus dem Innenhof der Volkshochschule in der Franziskanerstraße in Neuburg. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.

Zwei Fahrräder im Raum Neuburg gestohlen

Außerdem entwendete am 12. September zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein unversperrtes Herrenrad in den Farben Schwarz und Orange vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Karlshuld. Der Wert des Fahrrads wird mit rund 400 Euro angegeben.

Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)