Erneuter Antrag: Kommt jetzt die temporäre Fußgängerzone in Neuburg?

Plus Erst im Dezember ist ein Antrag der Grünen zu einer Fußgängerzone in Neuburg gescheitert. Jetzt starten diverse Stadträte fraktionsübergreifend einen neuen Versuch.

Von Andreas Zidar

Es ist gerade einmal zwei Monate her, dass das Thema temporäre Fußgängerzone für dicke Luft im Neuburger Stadtrat gesorgt hat. Damals hatten die Grünen-Stadträte Nina Vogel und Gerhard Schoder einen entsprechenden Antrag gestellt, der – gelinde gesagt – auf wenig Gegenliebe stieß. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nannte ihn gar „Blödsinn“ und „Unfug“, Schoder zog den Antrag letztendlich zurück. Doch das Thema lässt ihn und andere nicht los. In der Stadtratsitzung am kommenden Dienstag kommt die Angelegenheit erneut auf den Tisch. Der Unterschied zum Dezember: Diesmal stehen fraktionsübergreifend mehrere Stadträtinnen und Stadträte hinter dem Antrag.

