Ernst-Toller-Preis verliehen: Shida Bazyar ist die neue Preisträgerin

Ein Abend der geschliffenen Worte - es war wieder soweit: Mit Shida Bazyar war es in diesem Jahr wieder eine junge Frau und Mutter, die Preisträgerin des renommierten, von der Ernst-Toller-Gesellschaft in Kooperation mit der Stadt Neuburg und dem Neuburger Lions-Club ausgelobten, Preises wurde. Sie durfte den von Dieter Distl (Ehrenvorsitzender der Ernst-Toller-Gesellschaft) und Claudia Heindl (Vorsitzende Lions Club) übergebenen silbernen Zweig an den Baum heften und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Und das für ein sehr zeitgemäßes, kritisches, anspruchsvolles, fesselndes und gut lesbares Buch mit dem Titel „Drei Kameradinnnen“.

Shida Bazyar heftete den silbernen Zweig an den Baum. Foto: Germaine Nassal

Die Jury des Ernst-Toller-Preises war hochkarätig besetzt

„Shida Bazyars zweiter Roman ... ist ...ästhetisch komplex und doch stets zugänglich, eine im besten Sinne engagierte Literatur, die sich die Möglichkeiten der Rhetorik zu Nutze macht, ... die Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungserfahrungen als Realität ... zu vermitteln“. Obgleich die Gesellschaft bemüht sei, sich divers und inklusiv darzustellen. Ein Zitat aus der Begründung der hochkarätig besetzten Jury, von Christiane Schönfeld (Institutsleiterin am Mary Immaculate College in Limerick) vorgetragen, warum gerade diese junge Autorin in der Tradition Ernst Tollers stehe. Shida Bazyars literarisches Schreiben sei, wie von Toller in seinen Dramen eingesetzt, um politische Wirkung zu erzielen, dialektisches Schreiben. Preiswürdig, weil ihre Texte „die Leser:innen zu Perspektivenwechseln zwängen“.

Christiane Schönfeld trug die Begründung der Jury bei der Verleihung des Ernst-Toller-Preises vor. Foto: Germaine Nassal

Das Buch von Shida Bazyar zeigt, wie relevant alltäglicher Rassismus ist

Ihr Buch zeige, wie relevant alltäglicher Rassismus sei, wenn große Teile der Bevölkerung durch alltägliche Diskriminierung herabgewürdigt würden. Die kritische Auseinandersetzung damit sei enorm wichtig. Die „Drei Kameradinnen“, die jungen Frauen Kasih, Saya und Hani, dunklerer Hautfarbe, vielleicht Migrationshintergrund in zweiter Generation, erzählen ihre Geschichte, fordern Aufmerksamkeit für all jene ein, die unsichtbar sind.

Alle drei erleben in ihrem täglichen Leben – obgleich sie einen deutschen Pass haben – dass sie überall nur „fast“ dazugehören, ihr Alltag häufig bestimmt wird durch dumme Sprüche, Blicke, Hass, rechten Terror. Die Frauen haben eigentlich „fast“ keine Zukunft, trotz glänzender Abschlüsse. Es sind Immigrantenerfahrungen in Deutschland.

Shida Bazyar sprach bei der Verleihung des Ernst-Toller-Preises von der Situation im Iran. Foto: Germaine Nassal

Sie sind sympathisch, die drei Frauen. So lässt das Buch auch nicht kalt. Wie weit aber ist der Geschichte, die Kasih – unzuverlässig sei sie, die Erzählerin – berichtet, zu trauen? Es ist die Zeit, in der im NSU-Prozess offenbar wird, wie, blind auf dem rechten Auge, Opfern Täterrollen zugeschrieben wurden.

Aufgewachsen in Wohnblocks am Rande einer deutschen Kleinstadt, treffen sich die drei Freundinnen, die immer zusammengehalten haben, bei einer Hochzeit. Die immer engagierte Saya berichtet von dem jungen Mann, der sie beim Herflug in schlechtem Englisch angemacht habe, von der Diskriminierung einer Kopftuchträgerin. Die selbstlose Hani, zugezogen aus einem Kriegsgebiet, beschwichtigt, macht sich immer klein. Und Kasih mit ihrem abgeschlossenen Studium soll am Ende in einem Job im „Migrationsdienst“ unterkommen – vermittelt vom Ex-Freund Lukas wie vom Jobcenter.

Der Leser des Buchs von Shida Bazyar weiß: Es geschieht etwas Schreckliches

Und so weiß man von Anfang an, dass etwas Schreckliches passieren wird. Die Unsicherheiten, der die Frauen täglich ausgesetzt sind, übertragen sich. Die Erkenntnisse aus dem NSU- Prozess verunsichern, der Staat schützt niemanden, so wenig wie er die Zugehörigkeit zu diesem Staat anerkennt. Kasihs atemlose, verwirrende Erzählung dieser einen, von aller Leben berichtenden Nacht vermittelt keine Sicherheit. Sicher ist am Ende nur eins: Nur Freundschaft vermag in einer Welt, in der man aufgrund der eigenen Herkunft immer in Frage gestellt wird, gegen Intoleranz und Ignoranz zu helfen. Zu einem selbstbestimmten, selbstbewussten Leben.

Sehr schmal, und sehr entschlossen dann die Geehrte selbst, als sie das Wort ergreift, um zu danken: Ihr Buch spielte nur am Rande mit, sie griff als Tochter eines kurdisch-iranischen Ehepaares in die eigene Vergangenheit zurück, die sie in ihrem ersten Buch „Nachts ist es leise in Teheran“ thematisiert hatte. Sie verband sie mit den grausamen Erfahrungen im Iran lebender Eltern, deren demonstrierende Kinder vom iranischen Staat ermordet werden. Der Kraft dieser Eltern, aus dieser gegen ihre Kinder, damit auch sie, gerichteten Gewalt, ohnmächtige Wut und Zorn zu schöpfen, um Widerstand leisten zu können. Über den Gräbern der Kinder reichen sie sich die Hand. Jina Masha Amini, von der iranischen Sittenpolizei totgeschlagen, junge, gegen die Staatsgewalt demonstrierende Männer, hingerichtet.

Und sie findet, angelehnt an Ernst Tollers Schwalbentagebuch, eine Geschichte, eine Metapher: Wie ein Sperber, der einen Sperling geschlagen hat und wegfliegen will, von einem Schwarm Schwalben um seine Beute gebracht wird. Er lebt, der Spatz –dank der Kraft des vereinten Widerstandes.