Eröffnung am Donnerstag: Das bietet der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz

An diesem Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt am Neuburger Schrannenplatz. Auch die Eisarena und der Krippenweg eröffnen.

Nach einer intensiven Vorbereitung durch Stadtmarketingverein und Stadt sowie der rund einwöchigen Aufbauzeit findet am Donnerstag, 30. November, die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes samt Eisarena am Schrannenplatz statt. Ab 17.30 Uhr gibt es von der Neuburger Stadtkapelle die ersten Klänge auf der festlich gestalteten Aktionsbühne. Ab 18.15 Uhr präsentiert sich dann erstmals das Neuburger Christkindl und spricht hoch über dem Platz den festlichen Prolog zum Beginn der Vorweihnachtszeit, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Den offiziellen Startschuss – oder besser gesagt Knopfdruck - übernimmt OB Bernhard Gmehling mit der Inbetriebnahme der Illumination am Platz und auf der Markthalle. Gleichzeitig mit der innerstädtischen Lichterstadt wird auch der Krippenweg eröffnet.

Im Jahr 2008 übernahmen Stadt und Stadtmarketing den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz und schon im Jahr darauf gab es eine große Neuerung. Mit der Neuburger Eisarena wurde erstmals eine innerstädtische Eislauffläche angeboten. Das 300 Quadratmeter große Wintervergnügen ist von Beginn an bestens angenommen und konnte mittlerweile mehr als 70.000 Besucher zählen, schreibt die Stadt. Die innerstädtische Attraktion gibt es auch heuer bei freiem Eintritt.

Der Weihnachtsmarkt wurde 1983 nach der Fertigstellung des Schrannenplatzes als kleiner Versuch gestartet und findet heuer in seiner 39. Auflage statt. Die Stadt verspricht eine facettenreiche Mischung aus traditionellen und modernen musikalischen Darbietungen, Theater, Tanz und Spiel - und das ganze über alle 24 Markttage. (AZ)

Details zum Programm gibt es auch im Internet unter www.neuburger-weihnacht.de.

