Neuburg

15.07.2022

Erst Lockdown, dann Baustelle: Händler in der Schmidstraße frustriert

Betreten der Baustelle ausdrücklich erwünscht: Trotz der Baustelle sind die Geschäfte der Schmidstraße in Neuburg zu Fuß noch erreichbar und haben ihre Türen offen. Dennoch bleiben gerade unter der Woche die Kundinnen und Kunden aus.

Plus Seit Wochen plagt die Baustelle die Ladenbesitzer in der Schmidstraße in der Neuburger Innenstadt. Doch nicht jeder ist der Überzeugung, dass die Umbauarbeiten schuld sind.

Von Tabea Fackelmann

In der Schmidstraße in Neuburg ist viel los. Doch der Schein trügt. Zwar stehen auf der Straße etliche Fahrzeuge, Passanten quetschen sich aneinander vorbei und es ist ein hoher Lärmpegel. Das Einzige, was fehlt, sind aber die Kunden.

