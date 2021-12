Neuburg

vor 18 Min.

Erst mit Taxifahrern gestritten, dann Polizeibeamte beleidigt

Zu einem Einsatz am Bahnhof wurde die Polizei in Neuburg gerufen. . (Symbolbild).

Ein 40 Jahre alter Mann sorgte am Bahnhof in Neuburg für Ärger. Der Grund dafür waren wohl nicht zuletzt 2,4 Promille Alkohol in seinem Blut. Das hatte Folgen.