Neuburg

20:00 Uhr

Erst nach Verwirrung: So startet die Vollsperrung der Ingolstädter Straße

Die Sanierung der Ingolstädter Straße geht in die finale Phase. Nicht nur betroffene Verkehrsteilnehmer, sondern auch Händler vor Ort sehnen das Ende der Baustelle herbei.

Plus Die Ingolstädter Straße in Neuburg wird nun voll gesperrt. Am Montag herrscht hierüber anfangs noch Verwirrung. Händler vor Ort beklagen zwei Dinge.

Von Andreas Zidar

So mancher hat zu einer radikalen Lösung gegriffen. „Betriebsurlaub wegen Sperrung der Ingolstädter Straße“ steht auf einem Schild an der Türe des Fahrradgeschäftes Appel. Dieses ist von 8. bis 20. August geschlossen – die Beteiligten umgehen dadurch die Vollsperrung der angrenzenden Verkehrsachse. Die Ingolstädter Straße, die derzeit saniert wird, ist seit dieser Woche nicht mehr befahrbar – ausgenommen sind zunächst lediglich Anlieger und Kunden. Ein Schritt, der für ansässige Händler weitere Behinderungen mit sich bringt, und der am Montag zunächst für Verwirrung sorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen