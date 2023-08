Erste Teilnehmer-Abschlusskonzerte

Mit verschiedenen Abschlusskonzerten endet die erste Woche der 45. Neuburger Sommerakademie.

Nach einer stimmungsvollen, produktiven Sommerakademiewoche enden nun die Klassik- und Jazzmusikkurse genauso wie der „Art of the Duo“-Kurs mit verschiedenen Abschlusskonzerten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Neuburg. Beginnen werden die Kursteilnehmenden von „Art of the Duo“ am Donnerstag, 3. August, um 19.30 Uhr im Marstallfoyer unter der Leitung des Dozenten Wolfgang Mayer.

Weiter geht es dann am Freitagabend 4. August um 19 Uhr mit der Jazzmusik. In verschiedenen Combos, die von den Dozenten Andreas Feith, Markus Harm, Sven Faller, Martin Kursawe, Guido May und Lisa Wahlandt angeleitet werden, zeigen die Musikerinnen und Musiker ihr Können im Stadttheater.

Am Samstag, 5. August, verabschiedet sich die Klassik gleich zweimal. Bereits um 11 Uhr laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klassik zu einer Abschlussmatinee in die Schlosskapelle Neuburg ein. Am Abend beginnt dann um 17 Uhr im Kongregationssaal ein laut Ankündigung der Stadt unvergesslicher Konzertabend. Neben den Klavierspielenden der Kurse von Irma Issakadze und Herbert Wiedemann, stehen auch die Violisten des Kurses von Giovanni Angeleri, die Violoncellisten des Kurses Bongshin Ko, sowie die Flötisten von Tatjana Ruhland auf der Bühne. Begleitet werden die jungen Musikerinnen und Musiker, die zum Teil kurz vor der Profi-Karriere stehen, von den beiden erfahrenen Korrepetitoren Tomoko Nishikawa und Heiko Stralendorff.

Mit diesem letzten Klassikkonzert endet auch schon die erste Woche der 45. Neuburger Sommerakademie. Am Montag, 7. August, startet dann die zweite Woche mit Kursen der Alten Musik. Alle Teilnehmerabschlusskonzerte sind kostenfrei zu besuchen, jedoch gilt es das begrenzte Platzkontingent zu beachten. (AZ)