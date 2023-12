Erster Schneefall in Neuburg: Winterwunderland mit glatten Straßen

In Neuburg sind in der Nacht zum ersten Dezember mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Schneeglätte sorgte auf den Straßen für Blechschäden.

Passend zum ersten Dezember sind über die Nacht in Neuburg mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Der Wintereinbruch sorgte in den Morgenstunden für glatte Straßen, wie ein Beamter der Polizeiinspektion Neuburg am Freitag mitteilte. In der Bürgermeister-Sing-Straße in Neuburg kam ein Auto ins Schlittern und von der Straße ab. Und auch in Burgheim rutschte am Morgen ein Wagen im Schneetreiben in ein parkendes Auto. Bei beiden Unfällen blieb es bei Blechschäden. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt meldete die Behörde am Freitagmorgen 48 Einsätze und fünf Leichtverletzte. In den meisten Fällen kam es zu Blechschäden.

Im Laufe des Freitags ist mit weiterem Neuschnee zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für einen breiten Streifen Bayerns zwischen dem Raum Nürnberg im Norden und dem nördlichen Alpenvorland Schneefälle voraus, mancherorts mit bis zu acht Zentimeter Neuschnee.

Frostige Temperaturen am Wochenende in Neuburg erwartet

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes heißt so ein Wetter: Früh aufstehen. Seit vier Uhr morgens sind 40 Beschäftigte der Stadt Neuburg im Einsatz, um die Straßen zu räumen und zu streuen. Mit den Fahrzeugen ist der Winterdienst den ganzen Tag unterwegs, wie Ralf Fellner, Leiter der städtischen Betriebe erklärt. Die Mitarbeitenden des Winterdienstes seien die kommenden Tage in ständiger Bereitschaft.

Die Menschen in der Region erwartet zum Start in den Advent auch das erste richtige Winterwochenende. Nach Prognosen des DWD ist am Samstagvormittag mit weiteren Schneeschauern zu rechnen. Es bleibt kalt bei Temperaturen zwischen minus zwei und minus acht Grad. In der Nacht zum Sonntag sollen die Schneefälle laut den Meteorologen dann nachlassen. Der Sonntag soll niederschlagsfrei werden, bei Werten zwischen minus drei und minus zehn Grad.