Neuburg

18:00 Uhr

Erster Schultag in Neuburg: So war der große Tag für 1000 ABC-Schützen

Gleich in der ersten Unterrichtsstunde der Klasse 1d am Schwalbanger geht es lebhaft zu. Lehrerin Nadine Kissel hat Hummel „Bommel“ als Assistentin dabei.

Plus 12.000 Kinder und Jugendliche starten im Kreis Neuburg ins neue Schuljahr. „Keine einzige Stunde wird gekürzt“, betont der Schulamtsdirektor. Ilse Stork geht in den Ruhestand.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Der Sommer ist (noch) nicht vorbei, die Ferien leider schon: Für rund 12.000 Kinder und Jugendliche hat am Dienstag das neue Schuljahr begonnen. Natürlich war es für die gut 1000 ABC-Schützen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ein aufregender Tag. „Neuburgs schönste Schule, die ist hier“, so sang die Klasse 2b in der Schwalbangerschule zum Willkommen der Neulinge. Rektorin Gerti Kuyten nahm ihnen mit einer persönlichen Begrüßung die Aufregung etwas ab: „Es wird ein schöner Tag in eurem Leben, ihr werdet ihn nie vergessen.“

83 ABC-Schützen marschierten in Zweierreihen in vier Klassen. Insgesamt unterrichtet die Schule 315 Schützlinge, zwei Kinder sind noch am ersten Schultag angemeldet worden, unter anderem von einer kroatischen Familie. Für die Schulleitung ist das Alltag, fast 70 Prozent der Grundschüler am Schwalbanger kommen mit Migrationshintergrund. Nicht nur deshalb nahm sich Lehrerin Nadine Kissel zur kindgerechten Kommunikation mit der Klasse 1d die Hummel „Bommel“ zu Hilfe. Um elf Uhr war der erste Schultag geschafft.

