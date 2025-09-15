Erster TSV-Athlet bei der Triathlon-Weltmeisterschaft: Fabian Mottl hat sich qualifiziert

„Ich hatte den ein oder anderen Gedanken mit dem Leistungssport aufzuhören“, erklärt Fabian Mottl eine Woche nach der erfolgreichen Qualifikation an der Triathlon Weltmeisterschaft in Nizza auf der Mitteldistanz. Grund dafür war jedoch nicht das laut dem Neuburger „überraschend gut gelaufene“ Qualifikationsrennen in Zell am See, sondern eine schwere Verletzung im April.

Der Leistungssportler des TSV Neuburg steckte nach der erfolgreichen Teilnahme am Ironman auf Hawaii im vergangenen Jahr in der Vorbereitung auf die diesjährigen Wettbewerbe. „Ich trainierte voller Vorfreude und befand mich in Höchstform“, erklärt Mottl und fügt an: „In den Osterferien musste ich einen schwereren Fahrradunfall verkraften.“ Die Diagnose erschütterte den Triathleten: Zwei gebrochene Hände sowie ein Schädel-Hirntrauma mit Hirnblutung.

Noch im Krankenbett kamen laut dem Neuburger Zweifel an weiteren erfolgreichen Wettkämpfen: „Die Angst vor weiteren Unfällen und Verletzungen hat mich noch im Krankenhaus übergriffen.“ Nur wenige Monate später feierte der Neuburger die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Nizza durch einen herausragenden zweiten Platz beim Triathlon im österreichischen Zell am See. Dabei glaubte Mottl noch wenige Wochen vor dem Wettkampf kaum an eine Teilnahme: „Ich dachte nicht, dass es eine realistische Chance gäbe, zu starten.“

Der Athlet des TSV Neuburg kämpfte sich durch Indoor-Training zurück

Der Triathlet kämpfte sich zwar schon kurze Zeit nach der Verletzung durch Indoor-Training zurück, sah jedoch selbst kaum Möglichkeiten ein gutes Fitnesslevel bis zum Wettbewerb zu erreichen. An Motivation scheiterte es jedoch kaum: „Meine Familie sah mich schon öfters mit meinen zwei gebrochenen Händen auf dem Indoor-Fahrrad“, erklärt Mottl schmunzelnd. Durch tägliches Training und immer wieder fordernde Spaziergänge gelang es dem 44-Jährigen jedoch, die Grundausdauer beizubehalten und sich eine gute Grundlage für die anstehenden Trainingsmonate zu erarbeiten. In diesen arbeitete sich der Sportler des TSV Neuburg Stück für Stück wieder an seine frühere Leistung heran und konnte sogar Vorteile aus der Verletzung ziehen. So habe er sich durch das Indoor-Training in den Disziplinen Radfahren und Schwimmen verbessert.

Auf der Laufdistanz musste Mottl wegen seiner Verletzung einige Minuten einbüßen. Foto: Sportograf

Bei der Mitteldistanz in Zell am See war für den Neuburger zunächst eine gute Platzierung aufgrund der kurzen Vorbereitung ausgeschlossen. Überhaupt trat Mottl nur am Wettkampf an, da er die Abmeldungszeit verpasste. Doch schon während dem Schwimmen merkte er, dass die Bedenken auf eine schlechte Leistung unbegründet waren. „Es war, als hätte man einen Tiger aus dem Käfig gelassen“, erklärt der Triathlet schmunzelnd und fügt an: „Das Wetter, die Strecke und meine Leistung hat alles perfekt gestimmt.“

Schließlich beendete der Neuburger den Triathlon auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft im September 2026 in Nizza. Den einzigen Wermutstropfen verspürte Mottl auf der Laufdistanz, wo er wegen der Verletzung wenige Minuten einbüßte. Den Halbmarathon, welcher der Neuburger laut eigener Aussage normalerweise problemlos unter einer Stunde und 30 Minuten schaffte, lief er diesmal in einer Stunde und 32 Minuten. Insgesamt beendete Mottl den Triathlon mit vier Stunden und 40 Minuten auf dem 111. Platz von über 1000 Athleten.

Durch die WM-Qualifizierung beginnt seine Vorbereitung schon etwas früher als gewohnt

Die eigentlich geplante Winterpause fällt somit nach der überraschenden Qualifikation für den Triathleten aus: „Meine Vorbereitung startet anders als ursprünglich gedacht nun schon im Winter“, erklärt der Neuburger lachend. Nach der langen Verletzungspause plant Mottl, im November mit dem Grundlagentraining zu beginnen. Aber auch die Planung für das kommende Jahr musste durch die Weltmeisterschaft verändert werden: „Ich suche mir nun mehrere Vorbereitungswettkämpfe, um bei der WM meine Höchstform zu erreichen.“

Offiziell qualifiziert: Mottl wird im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Nizza antreten. Foto: Mottl

Daneben wird auch die Sponsorensuche eine große Rolle spielen. So sucht der TSV-Athlet nach regionalen Firmen, mit deren Namen er bei der offiziellen Halbdistanzweltmeisterschaft auflaufen wird. Eine Zielsetzung für die Weltmeisterschaft, welche im vergangenen Jahr noch in Neuseeland stattfand, gibt es für Mottl derweil noch nicht. Insgesamt stehe für den 44-Jährigen erst einmal die Verletzungsprophylaxe im Fokus, bevor der Neuburger seine Ziele setzt. Sicher ist dabei nur eines: Fabian Mottl wird der erste Athlet des TSV Neuburg jemals sein, der an einer Triathlon-Mitteldistanz-WM teilnimmt.