Neuburg

18:30 Uhr

Erstes Kinofest in Deutschland war auch in Neuburg ein Erfolg

Freut sich über den „super Erfolg“ bei der Premiere des Kinofestes auch in seinem Kinopalast in Neuburg: Roland Harsch.

Plus Knapp 700 Filmtheater in Deutschland, darunter auch das in Neuburg, machten bei der Kinofest-Premiere mit. Roland Harsch freut sich über den "super Erfolg" und auf eine Wiederholung 2023. Welche Filme besonders gefragt waren.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Intensive Vorbereitungen, eine riesige Programmvielfalt und eine überwältigende Resonanz des Publikums: Mit der am Wochenende stattgefundenen Premiere des Kinofestes in Deutschland ist es nicht nur gelungen, den bisherigen Besucherrekord des Jahres zu brechen, sondern sogar an das besucherstärkste Vergleichswochenende der letzten zehn Jahre im September 2019 anzuknüpfen. Auch für den Kinopalast in Neuburg war das Kinofest ein „super Erfolg“, wie Betreiber Roland Harsch sagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen