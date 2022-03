Erstes Treffen der "Woazenbuam" nach knapp zwei Jahren Corona-Pause

Plus Die "Woazenbuam" aus Neuburg luden zur Jahreshauptversammlung ins Heinrichsheimer Schützenheim. Was sie alles vorhaben.

Auf einen Versammlungstermin mussten die Neuburger Woazenbuam mittlerweile rund zwei Jahre warten. Nun lud die Vereinsführung ihre Mitglieder unter den aktuellen Hygienevorschriften endlich wieder zu einem Treffen in das Heinrichsheimer Schützenheim ein.